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За два місяці "зернового коридору" до Азії відправили 113 суден

Понад 60% української агропродукції експортується до країн Африки та Азії.

За два місяці "зернового коридору" до Азії відправили 113 суден
Фото: Міністерство інфраструктури

За два місяці роботи "зернового коридору" до країн Азії було направлено 113 суден з українським продовольством.

Про це заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков сказав у ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

"За два місяці до країн Африки було експортовано 33 судна (з агропродукцією – ред). Це такі країни як Єгипет, Туніс, Алжир, Сомалі, Судан, Ефіопія, Кенія", - розповів він.

Крім того, в країни Європи відбули 95 суден.

Васьков додав, що таким чином понад 60% української агропродукції експортується до країн Африки та Азії.

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною.

28 вересня з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли чотири судна. На їх бортах – 115 000 т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

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