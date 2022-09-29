БЕБ зупинило діяльність п’яти закладів нелегального грального бізнесу в Києві

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили та зупинили діяльність п’ять закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ встановили, що група осіб організували заклади азартних ігор на території м. Києва та провадили діяльність без отримання відповідної ліцензії.

"Гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та відповідно без сплати податків. Така діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні бюро.

За результатами санкціонованих обшуків за адресами, де знаходилося п’ять нелегальних закладів, вилучено 110 комплектів комп’ютерної техніки та інші технічні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Наразі триває оцінка завданих державі збитків та вилученого майна. Планується проведення експертизи вилучених речових доказів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за порушеннями, передбаченими ст. 203 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, з метою законодавчого врегулювання провадження діяльності грального бізнесу в Україні Верховна Рада у липні 2020 року ухвалила відповідний Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Цим рішенням парламентарі дозволили діяльність офлайн та онлайн-казино, покеру в інтернеті, букмекерську діяльність та гральних автоматів. Закон дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три – п’ять зірок, а в чотири – п’ятизіркових – казино. Дозволений вік гравця азартних ігор – від 21 року.

Нагадаємо, раніше ДБР припинило діяльність масштабного незаконного грального бізнесу. Він працював під прикриттям правоохоронців.