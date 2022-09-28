Понад 4 млрд грн виділили з резервного фонду держбюджету на швидке відновлення деокупованих областей

Кабмін виділив уже 4 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на швидке відновлення деокупованих областей.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з головами обласних військових адміністрацій, йдеться на урядовому порталі.

Днями 70 млн грн отримала Харківська ТЕЦ-3, а ще 300 млн грн - Київщина для ліквідації наслідків бойових дій та відбудови об’єктів.

"Загалом станом на сьогодні Урядом виділено понад 4 млрд грн на швидке й критично необхідне відновлення. З них 2,7 млрд грн — пряме фінансування областей і міст. 1,4 млрд грн — це кошти на закупівлю будівельних матеріалів, які в подальшому використовуються в областях для відновлення об’єктів", - сказав Шмигаль.

За інформацією міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, загальна кількість об’єктів у деокупованих областях, яка потребує відновлення, вже досягла майже 51 тисячі. З них 43 тисячі - об’єкти житлового фонду.

Під час наради обговорили залучення коштів міжнародних партнерів, щоб відбудовувати пошкоджену інфраструктуру.

За даними Мінрегіону, наразі кошти партнерів із розвитку покривають відновлення лише 6 тисяч об’єктів. Водночас загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду держбюджету, становить 57%.

Тому прем'єр закликав голів обласних адміністрацій використовувати кошти субвенції швидко й ефективно. Він додав, що уряд працює з парламентом над збільшенням обсягу резервного фонду держбюджету на 3 млрд грн.

Під час селекторної наради представили звіт "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення". Його розробляли Світовий банк спільно з експертами Єврокомісії та Кабінету Міністрів.

Відповідно до звіту, станом на 1 червня потреба в коштах на відновлення становить 349 млрд доларів.

Нагадаємо, напередодні КМУ виділив з резервного фонду держбюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої від російських обстрілів ТЕЦ-3 Харкова.

Нещодавно для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.