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Енергоатом планує створити мережу автомобільних електричних зарядних станцій

Наразі в Україні нараховується до 100 тисяч електрифікованих авто. 

Енергоатом планує створити мережу автомобільних електричних зарядних станцій
Фото: mi100.info

Енергоатом планує створити мережу зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій. З них 40 - великої потужності (160+ кВТ) та 80 - середньої потужності (60+ кВт).

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Зазначається, що мережа буде створена в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Реалізувати її створення пропонується впродовж двох років.

“Енергоатом має значні резервні потужності для безпечного виробництва дешевої та чистої електроенергії. Через військову агресію Росії та спровоковану нею кризу на ринку пального спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі. В Україні на сьогодні разом з “гібридами” кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч”, - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, продаж електромобілів у 2021 році досяг 6,6 млн екземплярів. А до 2030 року кожен другий автомобіль, проданий у США, Євросоюзі та Китаї, може бути електричним.

Раніше повідомлялось, що в Україні взялися створювати національну мережу електричних зарядних станцій. Для цього НАЕК "Енергоатом" і "Укргазбанк" підписали 17 червня Меморандум про партнерство та взаємодію.

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