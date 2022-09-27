МВФ виділить цьогоріч Україні загалом $2,8 млрд, Британія - $500 млн на газ, - Шмигаль

Керівництво МВФ і Світового банку запевнило українську владу у своїй підтримці.

Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів. Так, цьогоріч наша держава загалом розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,8 мільярда доларів, а від Великобританії - 500 мільйонів доларів на закупівлю газу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що МВФ І Світовий банк запевнили Україну у своїй підтримці.

"Дуже важливі розмови були з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою та керівництвом Світового банку паном Тротсенбургом та пані Б’єрде. Фактично це дві найбільші міжнародні фінансові організації. І ми маємо запевнення, що вони продовжать підтримувати Україну", - сказав прем'єр.

Він додав, що у жовтні має розпочати роботу місія МВФ в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

Раніше Шмигаль повідомляв, що до кінця року Україна планує отримати ще від 12 до 16 млрд доларів від партнерів.