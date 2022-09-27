Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаЕкономікаДержава

МВФ виділить цьогоріч Україні загалом $2,8 млрд, Британія - $500 млн на газ, - Шмигаль

Керівництво МВФ і Світового банку запевнило українську владу у своїй підтримці.

МВФ виділить цьогоріч Україні загалом $2,8 млрд, Британія - $500 млн на газ, - Шмигаль
Фото: premiumtimesng.com

Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів. Так, цьогоріч наша держава загалом розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,8 мільярда доларів, а від Великобританії - 500 мільйонів доларів на закупівлю газу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що МВФ І Світовий банк запевнили Україну у своїй підтримці.

"Дуже важливі розмови були з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою та керівництвом Світового банку паном Тротсенбургом та пані Б’єрде. Фактично це дві найбільші міжнародні фінансові організації. І ми маємо запевнення, що вони продовжать підтримувати Україну", - сказав прем'єр.

Він додав, що у жовтні має розпочати роботу місія МВФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

Раніше Шмигаль повідомляв, що до кінця року Україна планує отримати ще від 12 до 16 млрд доларів від партнерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також