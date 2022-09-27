Мобілізація в Росії завдасть суттєвого удару по економіці країни, – Bloomberg

Один зі ста активних працівників буде змушений звільнитися, щоб піти на війну проти України.

Рішення президента Росії Володимира Путіна призвати до лав російської армії 300 000 осіб для вторгнення в Україну завдасть відчутного удару по найслабших ланках російської економіки.

Про це пише Bloomberg.

Видання інформує, що якщо до лав російської армії будуть дійсно призвані заявлені міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 300 000 осіб, це змусить приблизно одного зі ста активних працівників звільнятися з роботи, щоб йти на фронт. Якщо додати до цих цифр кількість росіян, які тікають з країни, щоб уникнути мобілізації, це створить дефіцит робочої сили.

Опитані Bloomberg російські економісти вважають, що мобілізація також завдасть відчутного удару по споживчих настроях, що призведе до суттєвого падіння внутрішнього попиту. За їх прогнозами, призов до армії 300 000 росіян на війну проти України додасть ще 0,5% до скорочення ВВП цього року.

Багато російських компаній намагаються запобігти призову своїх працівників. Причому високотехнологічні підприємства, яким пообіцяли, що їх співробітників не призиватимуть на військову службу, насправді зіткнулися з тим, що їхніх працівників також мобілізують до лав російської армії, тому деякі компанії зафрахтували приватні літаки для евакуації свого персоналу в інші країни.

Водночас очікується, що найбільшого удару мобілізація Путіна, ймовірно, завдасть по галузях сільського господарства та будівництва, оскільки більшість призовників є вихідцями із сільської місцевості, що зайняті переважно у цих галузях.

У довгостроковій перспективі мобілізація та зростання кількості загиблих і поранених у війні зменшить і без того невелику когорту росіян найбільш працездатного віку.

Експерти також зазначають, що російський уряд планує посилити тиск на гаманець пересічного росіянина, щоб залучити додаткові кошти для війни проти України. Бюджет передбачає значний стрибок збору податку на прибуток упродовж наступних двох років. Також зростають регульовані державою комунальні послуги.

Нагадаємо, російська економіка стрімко втрачає доходи від експорту енергоносіїв.