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Російська економіка стрімко втрачає доходи від експорту енергоносіїв, – Єрмак

Єрмак прогнозує росіянам великі проблеми з експортом нафти вже в наступному році.

Російська економіка стрімко втрачає доходи від експорту енергоносіїв, – Єрмак

Економіка ворога вже втратила майже дві третини доходів від експорту енергоносіїв.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Доходи Росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні", – написав він.

Також очільник ОП висловив упевненість, що ситуація для росіян буде погіршуватись.

"Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на гарбуза", – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. У серпні дохід упав до 671,9 млрд рублів ($11,1 млрд), що є найнижчим показником з червня 2021 року. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету.

Крім того, у НАТО вважають, що санкції, запроваджені Заходом проти Росії, вже почали шкодити російській оборонці.

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