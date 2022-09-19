Російська економіка стрімко втрачає доходи від експорту енергоносіїв, – Єрмак

Економіка ворога вже втратила майже дві третини доходів від експорту енергоносіїв.
Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Доходи Росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні", – написав він.
Також очільник ОП висловив упевненість, що ситуація для росіян буде погіршуватись.
"Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на гарбуза", – зауважив Єрмак.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. У серпні дохід упав до 671,9 млрд рублів ($11,1 млрд), що є найнижчим показником з червня 2021 року. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету.
Крім того, у НАТО вважають, що санкції, запроваджені Заходом проти Росії, вже почали шкодити російській оборонці.