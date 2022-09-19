Росіяни обстрілами вбили людину в Сумській області, в Харківській – шість цивільних підірвалися на ворожих мінах, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю. Наразі відомо про вісім "прильотів". Знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих наразі з’ясовується. Сьогодні зранку ворог здійснив ще один ракетний удар. За попередньою інформацією, одна ракета влучила в обласний центр біля річки Дніпро. Дані щодо постраждалих уточнюються. Також окупанти обстріляли територію неподалік обласного центру – поцілили в одне із сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби, йдеться у повідомленні від обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку.

Учора росіяни обстрілювали Білопільську громаду Сумської області, в селі Волфине – шість "прильотів", увечері продовжили обстріл села з міномета – 46 "прильотів" 120 мм. Унаслідок обстрілів загинула одна людина. Суттєво постраждала місцева ферма, загинула худоба. Пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми, господарські споруди й автотранспорт.

На Дніпропетровщині знову від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район. Росіяни тричі (двічі вночі і один раз вранці) ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській і Марганецькій громадах. Попередньо – без загиблих та постраждалих. У Нікополі пошкоджені до 10 будинків, господарські споруди, автівки та лінії електропередач. У Марганецькій громаді масштаби руйнацій уточнюються. Без світла лишилися понад 2500 абонентів. На місці вже працюють аварійні бригади енергетиків.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з ворогом у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об’єкти інфраструктури. В Куп’янську поранення отримав хлопчик 11 років, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована одна людина. На звільнених територіях Харківщини після окупантів дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвалися шість мирних мешканців. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще по двоє – в Ізюмському та Чугуївському районах.

У Луганській області на лінії зіткнення йдуть позиційні бої. За ніч по позиціях наших бійців здійснено пʼять артилерійських обстрілів та завдано три авіаудари. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар – підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і пʼяти позицій зенітних ракетних комплексів.

У Донецькій області вночі був ракетний удар по Краматорську – там пошкоджена будівля торгівельного коледжу, в Торецьку – одна людина загинула, зруйнований будинок, унаслідок обстрілів міста Часів Яр постраждали школа і прилеглі будинки. Область залишається без газу і частково – без води й електрики. За минулу добу загинули троє мирних жителів, 11 – поранені.

Після опівночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Відомо про влучання у двір приватного будинку, внаслідок чого повністю зруйновано господарську будівлю. Окрім цього, у декількох житлових будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлю. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також на одній із ділянок пошкоджено близько 300 м контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада "Миколаївелектротрансу" вже працює на місці. Детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється. Вночі зафіксовано ворожий обстріл в центрі м. Нова Одеса Новоодеської громади. Пошкоджено приватні будинки, торгові кіоски, аптеку, магазин. Також внаслідок обстрілу зайнялася пожежа гаража на території приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Вчора увечері ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі "Смерчу". Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються. За інформацією НАЕК "Енергоатом", сьогодні вночі ворог здійснив ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався всього за 270 м від реакторів станції. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

На Херсонщині ситуація залишається надзвичайно складною, тривають бойові дії. Протягом минулої доби у Херсоні було чути вибухи в районі ККЗ "Ювілейний", після чого в деяких будинках зникло світло. У пропагандистських ЗМІ окупаційна влада заявила про ракетну атаку на місто, було зафіксовано п’ять вибухів, серед яких чотири – це робота ППО міста.

В області окупанти примусово виселяють місцевих жителів з їхніх осель в Приозерному та Трифонівці. За інформацією ОК "Південь", наша авіація завдала трьох ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань. Зокрема, забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів і передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

У Херсонській області окупанти посилюють перевірки, але тепер вже шукають і своїх військових, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу ворог завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетні удари. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, зокрема, Миколаєва, Запоріжжя, Соледара, Білогір’я, Новопілля, Першотравневого, Темирівки, Сухого Ставка, Миролюбівки, Петрівки, Березнегуватого, смт Білогорівка, Спірного і населених пунктів Красногорівка, Степове та Ольгівське.