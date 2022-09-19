Зеленський опублікував відео моменту обстрілу Південноукраїнської АЕС

Президент підкреслив, що Росія наражає на небезпеку весь світ.

Президент Володимир Зеленський закликав зупинити Росію, яка обстрілами українських ядерних обʼєктів наражає на небезпеку весь світ.

У телеграмі він оприлюднив момент обстрілу Південноукраїнської атомної електростанції, який російські військові здійснили сьогодні вночі.

"Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", – зазначив він.

ПАЕС розташована в Миколаївській області. Влітку російські ракети декілька разів пролітали критично низько над нею. Ядерний тероризм росіяни продовжують чинити і на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції. А взимку і навесні вони загрожували світовій безпеці, коли захопили ЧАЕС.