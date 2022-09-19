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Зеленський опублікував відео моменту обстрілу Південноукраїнської АЕС

Президент підкреслив, що Росія наражає на небезпеку весь світ. 

Зеленський опублікував відео моменту обстрілу Південноукраїнської АЕС
Південноукраїнська АЕС після обстрілу
Фото: Зеленський у Телеграм, Енергоатом

Президент Володимир Зеленський закликав зупинити Росію, яка обстрілами українських ядерних обʼєктів наражає на небезпеку весь світ.

У телеграмі він оприлюднив момент обстрілу Південноукраїнської атомної електростанції, який російські військові здійснили сьогодні вночі. 

"Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", – зазначив він.

ПАЕС розташована в Миколаївській області. Влітку російські ракети декілька разів пролітали критично низько над нею. Ядерний тероризм росіяни продовжують чинити і на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції. А взимку і навесні вони загрожували світовій безпеці, коли захопили ЧАЕС. 

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