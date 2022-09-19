Росія передає тіла українських загиблих у жахливому стані, іноді немає з чого взяти ДНК, – патронатна служба "Азову"

Росія передає тіла загиблих українських військових у такому стані, що дуже важко опізнати людину, тіло перебуває на пізніх стадіях розкладу.

Про це повідомила в інтерв’ю "Українській правді" керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

"Росіяни нам віддають просто рештки – настільки пошкоджені, настільки гнилісні зміни глибокі, що навіть іноді немає з чого взяти ДНК-матеріал", – розповіла вона.

За її словами, Генеральний штаб займається пошуковими роботами загиблих. При Генштабі є спеціальна служба, яка називається "На Щиті", раніше мала назву "Евакуація 200". Вона відповідає за цей напрям роботи.

"Ми з ними співпрацюємо, коли полеглих доставляють в морги. Ми допомагаємо первинно ідентифікувати загиблих. Оскільки я і мої дівчата працюємо з 2014 року, ми особисто дуже багато кого знаємо, тому можемо впізнати знайомих по татуюваннях, наприклад", – розповідає Олена.

Це тільки первинний огляд і реєстрація. Потім іде безпосередньо опізнання за судово-медичної експертизи, процедурою ДНК або якимись особливими ознаками. Далі викликають родичів, і вони вже підписують протокол опізнання, що так, вони згодні, що це саме їхній родич, або чекаємо співпадіння ДНК.

"Я знаю, що батьки, які досі не можуть дочекатися своїх дітей, навіть загиблих, дуже переживають і думають, що всі забули, що цим ніхто не займається. Це неправда. Держава до цього ставиться дуже серйозно. І Генеральний штаб, і "На Щиті" працюють без вихідних у день і ніч. Вони постійно збирають загиблих, формують фонд, щоб обміняти якнайбільше наших хлопців", – каже Толкачова.

Генштаб і "На щиті" виконують складну й небезпечну роботу, їдуть вже навіть не у сіру зону, а на лінію зіткнення, і там обмінюються тілами. І потім, коли вони приїжджають вже до Києва, патронатна служба "Азову" долучається до допомоги, бо масштаби роботи дуже великі.

Нагадаємо, станом на середину серпня Україна повернула тіла 522 загиблих захисників. Їх вважали зниклими безвісти.