Президент Грузії засудила звірства росіян в Ізюмі

Вона також висловила впевненість в українській перемозі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства Росії, скоєні у звільненому від окупаційних військ Ізюмі.

Про це йдеться в її офіційному Twitter-акаунті.

"Я рішуче засуджую звірства, здійснені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Зурабішвілі.

Раніше в лісосмузі в Ізюмі були знайдені близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.

Як заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, дії росіян в Україні демонструють, що Російська Федерація знову вчиняє найстрашніші злочини, як це вже було у минулому.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, сказав президент Володимир Зеленський.