Російські військові шпиталі відмовляються приймати поранених "добровольців" окупаційної армії, - розвідка

Персонал російських військових шпиталів відмовляється лікувати поранених "добровольців" окупаційної армії.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат у боях поблизу Авдіївки. Поранених завезли до шпиталю в Ростові-на-Дону, але там відмовилися лікувати рашистів.

Причина - підрозділ не має статусу регулярного збройного формування. Утворили його за програмою добровільної мобілізації БАРС (бойового армійського резерву). Тож в усіх подібних випадках лікарі зсилаються на пряму вказівку командування.

Через таку нерівність у ставленні російського командування між підрозділами росармії збільшується кількість конфліктів.

В українській розвідці зазначили, що назріває конфліктна ситуація між представниками російських збройних сил і мобілізованих з окупованих територій Донеччини і Луганщини. Останніх росіяни кидали напризволяще при відступі без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягнули 100% особового складу.

Також окупанти обговорюють ситуацію з втратами на війні в Україні. На Харківщині війська загарбників залишили понад 200 одиниць військової техніки, зокрема, танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілі. Найбільше техніки втратили в районі Балаклії на території ремонтної бази.

Нагадаємо, підрозділи окупаційних військ, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

Тим часом Росія продовжує використовувати "загороджувальні загони", аби стримати масову втечу своїх військових під час контрнаступу українського війська.