Росія використовує "загороджувальні загони", щоб зупинити масову втечу своїх солдатів, - розвідка

Росія продовжує використовувати "загороджувальні загони", аби стримати масову втечу своїх військових.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У перехоплених розмовах росіяни скаржаться, що в тилу їм поставили такі "загони".

"Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", - розповіли в розвідці.

Тим часом через наступ Сил оборони серед загарбників спостерігається нагнітання панічних настроїв і зростає небажання брати участь у війні. Також ситуація загострюється через невчасні та неповні виплати обіцяних зарплат рашистам. Адже для багатьох із них матеріальне забезпечення було єдиною мотивацією йти на війну.

Тож чимало окупантів шукають можливості або повернутися на територію Росії, або здатися в полон.

В розвідці повідомили, що росіяни, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. Вони при відступі витратили або вимушено кинули практично все озброєння і техніку, тим часом обіцяна допомога так і не надходить.

"Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) про відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому", - додали в ГУР.

За даними розвідки, чимало рашистів зосередилося поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Підрозділи не мають зв’язку зі своїм командуванням, також відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську мобілізовані та їхні родичі влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, воювати на Донецькому напрямку.

Тим часом через контрнаступ українських сил на Херсонщині росіяни не можуть провести псевдореферендум і вивозять документацію на лівий берег Дніпра.