З розблокованих морських портів України до країн Азії та Африки відправлено 77 суден, навантажених аграрною продукцією.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції.

За інформацією глави уряду, до країн Азії вийшло 57 суден з українським зерном, близько 20 вийшло в країни Африки, решта – по всьому світу, зокрема і в Європу.

Фото: Надано пресслужбою

Фото: Надано пресслужбою

Фото: Надано пресслужбою

Прем'єр зазначив, що українське зерно експортується в усі країни, які цього потребують.

"Пропоную не піддаватися на маніпуляції, коли нам розповідають росіяни і їхній керівник Путін про те, що лише два судна з українських портів пішли в ті країни, які цього потребують", – наголосив Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що, попри часткове відновлення експорту з морських портів, Україна через війну втратила 80% свого експортного потенціалу.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії заперечили заяву президента РФ Володимира Путіна щодо поставок українського зерна в країни ЄС.