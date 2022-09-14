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Профільний комітет Ради почав розглядати проєкт держбюджету на 2023 рік

"Є дуже чіткі пріоритети – обороноздатність країни та люди, які мають відчувати підтримку з боку держави".

Профільний комітет Ради почав розглядати проєкт держбюджету на 2023 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету приступив до вивчення проєкту державного бюджету-2023.

Про це повідомив голова Комітету Юрій Арістов у фейсбуці.

"Бюджетний процес розпочався. Вивчаємо проєкт на 2023 рік, який уряд вже передав на розгляд Верховної Ради. Звісно, попереду ще багато роботи, але вже точно можна сказати: цей бюджет дуже сильно відрізняється від тих, що були в попередні роки", – зазначив Арістов.

Він нагогосив, що це бюджет країни, що воює, і кожна цифра у проєкті – тому свідчення.

"Є дуже чіткі пріоритети – обороноздатність країни та люди, які мають відчувати підтримку з боку держави в складний момент. Все інше зачекає кращих часів. Загалом видатки запропоновано зменшити на 272,7 млрд гривень. До речі, одне з суттєвих скорочень – утримання органів влади: мінус 11,6 млрд грн порівняно з цим роком", – зауважив нардеп.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів подав проєкт держбюджету-2023 до парламенту. Документ передбачає доходи на рівні 1,28 трлн грн, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн грн. Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн (загальний фонд – 1 516,8 млрд грн, спеціальний фонд – 170,0 млрд грн), з них для погашення державного боргу – 415 млрд гривень.

На національну безпеку та оборону закладається 1 141,1 млрд грн або 17,8% ВВП, на охорону здоров’я – 175,7 млрд грн, на освіту – 155 млрд грн, на пенсійне забезпечення та соціальний захист – 835 млрд грн тощо.

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