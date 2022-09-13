Бюджет-2023: Кабмін розраховує на зростання інфляції до 30%, ВВП - на 2,5%, а долара - до 42 грн, - Железняк

Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено як 6371,3 млрд грн.

Кабінет міністр України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік, у якому зростання інфляції прогнозується до 30%.

Про це у своєму Telegram повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політик Ярослав Железняк.

"Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено як 6371,3 млрд грн. Зростання ВВП на +2,5% по відношенню до 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). Інфляція +30%", - зазначив Железняк.

Депутат додав, що попередньо не зміняться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум - 6700 та 2589 грн відповідно.

Курс долара закладають на рівні 42 грн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів раніше повідомляло, що проєкт державного бюджету на 2023 рік не передбачає збільшення мінімальної зарплати.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн на сектор безпеки й оборони, а також - на індексацію пенсій.