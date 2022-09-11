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До 15 вересня очікуємо на бюджетну резолюцію, - Стефанчук

Він висловив сподівання, що уряд своєчасно впорається з цим завданням.

До 15 вересня очікуємо на бюджетну резолюцію, - Стефанчук
Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Кабінет міністрів України розраховує наступного тижня ухвалити план державного бюджету на 2023 рік та вчасно внести його на розгляд парламенту.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону в неділю, 11 вересня, повідомляє ZN.ua.

«До 15 вересня ми очікуємо на бюджетну резолюцію, після цього ми маємо проголосувати її в парламенті, після чого чекатимемо на проект бюджету», - заявив спікер.

Він висловив сподівання, що уряд своєчасно впорається з цим завданням, навіть незважаючи на те, що зараз досить непростий час.

«Я думаю, що їм вистачить і професіоналізму, і розуміння фінансово-бюджетних процесів», - додав Стефанчук.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн на сектор безпеки й оборони, а також - на індексацію пенсій.

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