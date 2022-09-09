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У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ

Про припинення її існування оголосять на найближчій сесії.

У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ
Запорізька міська рада
Фото: Пресслужба Запорізької міської ради

У Запорізькій міській раді більше не буде фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Це відбулося відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", "Регламенту Запорізької міської ради" та на підставі поданих депутатами заяв про вихід з фракції", – зазначив Куртєв.

Він додав, що про припинення існування фракції оголосять на найближчій сесії ради.

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Працівники Державного бюро розслідувань у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії ОПЗЖ, виявили приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

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