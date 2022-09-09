Ющенко: "Я иду в Президенты"
Ющенко: "Я иду в Президенты"
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
На Івано-Франківщині стався землетрус
На Івано-Франківщині стався землетрус
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
ГоловнаПолітика

Блінкен поспілкувався у Києві з Кулебою

Сторони обговорили непохитну підтримку України з боку США.

Блінкен поспілкувався у Києві з Кулебою
Фото: twitter.com/SecBlinken

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва поспілкувався з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Сторони обговорили непохитну підтримку України з боку США, притягнення Росії до відповідальності за вчинені звірства та те, як збільшити витрати для Росії з нашими союзниками та партнерами, йдеться у Твіттері Блінкена.

Фото: twitter.com/SecBlinken

Кулеба зі свого боку написав, що Україна вдячна США, які залишаються нашим надійним стратегічним партнером. 

“Успіхи України на полі бою свідчать, що допомога США і союзників дійсно змінює ситуацію на краще. За постійної підтримки Україна переможе і захистить Європу від російської загрози”, – зазначив міністр закордонних справ України.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, аби засвідчити підтримку українців. Він оголосив про нову велику військову допомогу сумою в $2,2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також