Сьогодні з візитом у Києві був держсекретар США Ентоні Блінкен, і провів з Володимир Зеленський дуже корисні для обох країн переговори.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“З глибоким сумом дізнався про смерть Її Величності Королеви Єлизавети ІІ. Важка втрата для всієї Європи, для світу. Від імені всього українського народу висловлюю співчуття королівській родині, усій Великій Британії та країнам Співдружності націй. Наші думки й молитви з вами”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський подякував Блінкену за його особисту роль у допомозі нам; Президенту Байдену – за рішуче й результативне лідерство; Конгресу Сполучених Штатів – за незмінну двопартійну й двопалатну підтримку і кожному американцю – за щире розуміння нашої боротьби.

“Маємо рішення Президента Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом у 675 мільйонів доларів. Оголошено й про те, що Україна отримає понад мільярд доларів із загального пакету підтримки європейських демократій. Кожен із таких кроків наших партнерів реально позначається на міцності нашої держави та всієї Європи в захисті від російського терору”, - зазначив Зеленський.

На переговорах обговорили політичну співпрацю, нашу взаємодію у фінансовій площині – макроекономічна підтримка зараз так само важлива, як і підтримка зброєю та боєприпасами. Звичайно, приділили увагу Fast Recovery Plan і загалом відбудові України після російських ударів.

“Я порушив питання офіційного визнання Росії державою-терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення”, - підкреслив очільник держави.

Володимир Зеленський також провів розмову з новообраним президентом Кенії, першу в історії відносин між нашими державами. Привітав із перемогою на виборах, домовилися посилювати співпрацю. Говорили й про подолання продовольчої кризи – робимо все для цього. Тільки за сьогодні з наших портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн. В ці години на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер із пшеницею для Кенії – більш як 50 тисяч тонн. Зараз в Одесі завантажуються судна для Лівану та Лівії. У порту Південний чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію. Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка.

Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї. Україна постачає агропродукцію споживачам із різних континентів. І саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні.

“Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Заслухали сьогодні на Ставці доповіді командувачів оперативних напрямків, є певні рішення. Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський подякував бійцям 115-ї окремої бригади тероборони Оперативного командування “Північ”, які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому-березні, коли зупиняли просування ворога, і які й зараз продовжують захищати нашу державу на Північному напрямку. Також вдячний бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня.

“Пам’ятаємо про всі загрози, дякуємо всім нашим героям. Хочу ще раз закликати тих, хто інформує суспільство, хто коментує воєнну ситуацію: будь ласка, аналізуйте повну картину, висловлюйте вдячність і підтримку всім нашим оборонцям, не забувайте ні про кого з них”, - наголосив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн гривень на сектор безпеки й оборони, а також - на індексацію пенсій.