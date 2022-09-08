На окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст

Маттіа Сорбі відомий в Італії як гомофоб, противник біженців і пропагандист сумнівних ідеологій.

На тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачують в цьому Україну.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Знімальна група намагалася потрапити в окупований Херсон, але авто підірвалося на міні: водій загинув, а італійський журналіст отримав поранення”, - йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти звинувачують українські спецслужби в провокації, мовляв невідомі люди в формі супроводили Сорбі до “кордону” і не повідомили, що дорога замінована, щоб він підірвався і в його загибелі можна було публічно звинувати російську армію.

Центр стратегічних комунікацій зазначає, що воєнкор італійського телеканалу RAI Маттіа Сорбі зник 31 серпня. Він поїхав у Миколаїв, а звідти, незважаючи на вмовляння, у сторону Херсону. Він їхав через населені пункти, які перебували у “червоній зоні” через сильні бої.

Найнятий італійцем український фіксер відмовився з ним їхати далі, так само з ним не було і ніяких військовослужбовців.

Причини, з яких Сорбі перетнув лінію бойового зіткнення, без узгодження і у невстановленому місці, невідомі.

Наголошується, що Сорбі раніше працював воєнкором телеканалу російського міноборони «звєзда». Зокрема, просував пропаганду про донецький аеропорт в 2014-му. Отже, можна припустити, що Сорбі мав попередні домовленості з російськими військовими, які окупували Херсон.

Нагадаємо, знімальна група проєкту "Український свідок" потрапила під російський обстріл в Авдіївці.