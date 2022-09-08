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На Харківщині росіяни створили так званий "вербувальний центр" для примусової мобілізації

Чоловіків з окупованої частини Чугуївського району відправляють у Вовчанськ.

На Харківщині росіяни створили так званий "вербувальний центр" для примусової мобілізації
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованій частині Чугуївського району Харківщини росіяни почали активні заходи з примусової мобілізації.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, у Вовчанську створили так званий "вербувальний центр". Чоловіків призовного віку, які мешкають на ТОТ насильно затримують, а потім відправляють у цей центр.

Нагадаємо, в захоплених населених пунктах Луганської області рашисти планують примусово мобілізувати ще 10 тисяч чоловіків.

А жителі Маріуполя отримують СМС з агітацією вступати до лав збройних сил Росії.

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