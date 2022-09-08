Підприємство ввозило в Україну с/г техніку, продавало її на внутрішньому ринку, а кошти йшли на рахунки громадян Росії.

АРМА передали сільськогосподарську техніку та об’єкти нерухомості російської компанії на суму понад 800 млн грн. Відповідне клопотання надійшло від прокурорів Обухівської окружної прокуратури.

Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора України.

Суд арештував 74 одиниці с/г техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення, земельні ділянки товариства та об’єкти нерухомості. Все це належало власникам - громадянам Росії.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

В ОГП зазначили, що товариство входить до сфери приватного агропромислового комплексу України і є частиною холдингу російського підприємства.

Фірма ввозила в Україну с/г техніку, продавала її на внутрішньому ринку, а прибутки розподілялися між росіянами і "осідали" на відповідних рахунках у банківських установах.

"Громадяни РФ із використанням одного із підприємств розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки. Через російське товариство, акціонером якого є власник вищевказаного підприємства, здійснювалося виведення активів українського товариства до країни-агресора. Податки сплачувалися до федерального бюджету РФ, що сприяло нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створювало реальну загрозу національній безпеці", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків на підприємстві правоохоронці вилучили офіційні документи, видані російськими державними органами на імена власників компанії.

Триває досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, нещодавно у держвласність передали активи кремлівської бізнес-структури, якою управляли "ставленики" ОПЗЖ.

Також було заарештовано активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Володимирові Сальдо.