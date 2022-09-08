Українські захисники поповнили свій "трофейний фонд" на Харківському напрямку.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Збройні сили захопили новітню модернізацію 152-мм самохідної артилерійської установки Мста-СМ2.
Тепер вона допоможе українських воїнам нищити колишніх господарів-окупантів.
Нагадаємо, нещодавно бійці 95 ОДШБр забрали у російських окупантів танк Т-80, "показово парадний екземпляр", який мав майже нульовий пробіг.
Раніше бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час зіткнення зі 150 мотострілецькою дивізією російської армії українські захисники вибили рашистів із зайнятих позицій та забрали їхню амуніцію, боєприпаси, продукти, а також точну копію прапора перемоги.