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Вулицю Московську в Києві не перейменували на Князів Острозьких – через депутатку "ЄС" відклали голосування

Назва “Князів Острозьких” перемогла у голосуванні абсолютною більшістю голосів киян.

Вулицю Московську в Києві не перейменували на Князів Острозьких – через депутатку "ЄС" відклали голосування
Фото: kyiv.media

Комісія з місцевого самоврядування, яка мала затвердити перейменування вулиці Московської у Києві на Князів Острозьких, перед винесенням питання на сьогоднішнє голосування депутатами, цього не зробила.

Про це повідомив у Facebook історик Олександр Алфьоров.

Згідно з повідомленням, перша заступниця голови комісії, депутатка Київради Дінара Габібуллаєва від фракції “Європейської солідарності” запропонувала перейменувати Московську на вулицю “Європейського Союзу”.

“Цього варіанту не було в час голосування киян за вулиці. Вулиця князів Острозьких перемогла у голосуванні абсолютною більшістю голосів киян (понад 10 000). Назва “Європейського союзу” суперечить нормам. У нас нема вулиці Литовської Республіки чи Королівства Бельгія – є Литовська і, сподіваюсь, буде Бельгійська. Вулиця на честь Європейської солідарності має називатись “Європейською”. Відповідно має бути прив‘язаною до історичної Європейської площі”, – сказав історик.

Відкладення голосування щодо перейменування вулиці Московської у столиці Олександр Алфьоров назвав “однією з найбільших світоглядних державницьких трагедій України”.

 

“Після того, як голосуванням пропозицію Габібуллаєвої було відкладено (єдиний можливий вихід з такої ситуації, щоби взагалі не зупинити процес, а отже все одно голосування по Московській відкласти у довгу шухляду) прийшов Володимир Прокопів, голова фракції “Європейської солідарності” та заступник Володимира Кличка і заявив, що Московська не буде перейменована на Острозьких”, – підсумував Олександр Алфьоров.

Нагадаємо, голосування за перейменування столичних вулиць та провулків тривало з 15 по 19 червня у додатку Київ Цифровий. За рішення про перейменування Московської на Князів Острозьких проголосували 10 060 людей. Вулиця Московська розташована у Печерському районі Києва, пролягає від Арсенальної площі до вулиці Генерала Алмазова.

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