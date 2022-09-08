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Ердоган погодився з претензіями Путіна щодо експорту українського зерна в багаті країни

Президент Туреччини запропонував відновити поставки зерна з Росії.

Ердоган погодився з претензіями Путіна щодо експорту українського зерна в багаті країни
Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з претензіями президента РФ Володимира Путіна щодо експорту українського зерна.

Про це повідомляє Anadolu.

Згідно з повідомленням, Реджеп Ердоган сьогодні провів особисту зустріч з лідером Хорватії Зораном Мілановичем. На спільній пресконференції турецький лідер публічно підтримав зерновий шантаж Путіна. Він заявив, що українське зерно нібито йде в багаті країни, а не в бідні регіони.

"На жаль, зерно, що надходить у складі зернових партій, йде в багаті країни, а не в бідні. У той час, як санкції проти Росії тривають, той факт, що поставки зерна йдуть в країни, які вводять ці санкції, турбує Путіна", – заявив Ердоган.

Більш того, глава Туреччини захотів відновити постачання російського зерна.

"Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з Росії, ми очікуємо цього", – сказав він.

 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Вчора російський президент Володимир Путін заявив, що хоче змінити умови зернової угоди і буде обговорювати це з президентом Туреччини.

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з трьох українських портів.

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