Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
ГоловнаСуспільствоВійна

Тюремні строки отримали двоє кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході

Їх засуджено до 10 та 15 років позбавлення волі.

Тюремні строки отримали двоє кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході
Бойовики "ЛНР" (ілюстративне фото)
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ були засуджені двоє кулеметників “ЛНР”. Вони обстрілювали позиції ЗСУ на сході.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Обох було взято в полон під час бойових зіткнень.

Одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору “мобілізованих” на тимчасово окупованій Луганщині.

У травні цього року його взяли у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

Співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Інший зрадник – раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини, що у 2021 році вступив до лав так званої “народної міліції ЛНР”.

Він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Суд визнав його винним за двома статтями ККУ.

Нагадаємо, РФ не обмінює бойовиків з “ЛНР”, які потрапили в український полон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також