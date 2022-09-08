Тюремні строки отримали двоє кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході

Їх засуджено до 10 та 15 років позбавлення волі.

За матеріалами СБУ були засуджені двоє кулеметників “ЛНР”. Вони обстрілювали позиції ЗСУ на сході.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Обох було взято в полон під час бойових зіткнень.

Одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору “мобілізованих” на тимчасово окупованій Луганщині.

У травні цього року його взяли у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

Співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Інший зрадник – раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини, що у 2021 році вступив до лав так званої “народної міліції ЛНР”.

Він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Суд визнав його винним за двома статтями ККУ.

Нагадаємо, РФ не обмінює бойовиків з “ЛНР”, які потрапили в український полон.