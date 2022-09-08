Головне за ніч. Четвер, 8 вересня

Рамштайн-5, ракетні удари по Харкову, обстріл Нікополя, 1,6 млн депортованих до РФ українців.

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться чергова зустріч у форматі Рамштайн. Засідання Контактної групи з питань оборони України має стати для Путіна сигналом про те, що світ готовий підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Це друга зустріч контактної групи з часу її заснування у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині і п'ята загалом. Щомісячні зустрічі – як особисті, так і віртуальні – дозволяють лідерам оборонних відомств оцінити потреби України та знайти можливості, які потрібні країні.

Подробиці – у новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби росіяни завдали понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари. Ворог зосереджує зусилля над утриманням захоплених територій.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 08 вересня орієнтовно склали 51 250. За добу сили оборони України ліквідували 640 ворогів.

Найбільших втрат противник зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – у новині.

Близько опівночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Перший – по Салтівському району, другий – по Холодногірському. “У першому випадку – попередньо по об'єкту, критично важливому для нормального життєзабезпечення міста”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що, за попередніми даними, ворог стріляв з С-300. У Холодногірському районі є влучання в одне з підприємств Харкова.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали дві жінки у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Цієї ночі російська армія знову обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог чотири рази бив із "градів" і важкої артилерії.

На Марганецьку громаду припали три обстріли, там пошкоджено підприємство. Масштаби руйнувань зʼясовуються, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять", – написав він також.

Уночі ППО спрацювала в Полтавській і Запорізькій областях. Упродовж доби росіяни стріляли також по Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – у нашій новині.

Жахливі цифри: за оцінкою США, окупанти депортували до Росії 1,6 млн українців. Вороги примушують мирних людей проходити "фільтрацію", що включає інвазивні перевірки, допити, розділення членів однієї родини та затримання.

Процес фільтрації пройшли і тисячі дітей. Тільки за липень їх було 1800, деяких відібрали у батьків і передали в Росію на "всиновлення", пише New York Times із посиланням на заяву посла США в Організації Обʼєднаних Націй Лінди Томас-Грінфілд, яку вона зробила на засіданні Радбезу ООН. Засідання щодо депортації українців було скликано на прохання Штатів і Албанії.

Дипломатка підкреслила, що дії РФ є воєнним злочином, і закликала Росію надати доступ міжнародним спостерігачам до таборів і місць увʼязнення, де росіяни утримують мирних українців. Як відреагує держава-агресорка, неважко здогадатися.

Звіт Human Rights Watch також свідчить про насильницьке переміщення українців з Маріуполя і Харківської області на російську територію чи в окуповані населені пункти.

Детальніше – у новині.

Наостанок – втішна новина: в Україні станом на 7 вересня випадків захворювання на вірус мавпячої віспи, як і підозр на нього, не зафіксовано, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Проте маємо бути пильними, зважаючи на міграцію та особливості епідемічних процесів", - зазначили в МОЗ.

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