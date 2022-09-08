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За добу ЗСУ ліквідували 640 окупантів, два літаки і два гелікоптери

Також Росія позбулася 32 артилерійських систем. 

За добу ЗСУ ліквідували 640 окупантів, два літаки і два гелікоптери
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали 51 250. За добу сили оборони України ліквідували 640 ворогів. 

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків – 2112 (+15);
  • бойових броньованих машин – 4557 (+37);
  • артилерійських систем – 1126 (+32);
  • РСЗВ – 305 (+5);
  • засобів ППО – 159 (+3);
  • літаків – 239 (+2);
  • гелікоптерів – 210 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
  • крилатих ракет – 214 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24);
  • спеціальної техніки – 110 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

640 окупантів – це найбільша підтверджена добова кількість втрат особового складу ворога за тривалий час. 

Нагадаємо, за оцінкою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і першого заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Михайла Забродського, війна Росії проти українців давно не вкладається в поняття локального конфлікту середньої інтенсивності. Нині є підстави вважати, що бойові дії продовжаться і після завершення цього року.

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