За добу ЗСУ ліквідували 640 окупантів, два літаки і два гелікоптери

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали 51 250. За добу сили оборони України ліквідували 640 ворогів.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 2112 (+15);
- бойових броньованих машин – 4557 (+37);
- артилерійських систем – 1126 (+32);
- РСЗВ – 305 (+5);
- засобів ППО – 159 (+3);
- літаків – 239 (+2);
- гелікоптерів – 210 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
- крилатих ракет – 214 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24);
- спеціальної техніки – 110 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
640 окупантів – це найбільша підтверджена добова кількість втрат особового складу ворога за тривалий час.
Нагадаємо, за оцінкою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і першого заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Михайла Забродського, війна Росії проти українців давно не вкладається в поняття локального конфлікту середньої інтенсивності. Нині є підстави вважати, що бойові дії продовжаться і після завершення цього року.