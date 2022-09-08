За добу ЗСУ ліквідували 640 окупантів, два літаки і два гелікоптери

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали 51 250. За добу сили оборони України ліквідували 640 ворогів.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 2112 (+15);

бойових броньованих машин – 4557 (+37);

артилерійських систем – 1126 (+32);

РСЗВ – 305 (+5);

засобів ППО – 159 (+3);

літаків – 239 (+2);

гелікоптерів – 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);

крилатих ракет – 214 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24);

спеціальної техніки – 110 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

640 окупантів – це найбільша підтверджена добова кількість втрат особового складу ворога за тривалий час.

Нагадаємо, за оцінкою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і першого заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Михайла Забродського, війна Росії проти українців давно не вкладається в поняття локального конфлікту середньої інтенсивності. Нині є підстави вважати, що бойові дії продовжаться і після завершення цього року.