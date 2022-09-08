Про поранених інформації немає.

Цієї ночі російська армія знову обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог чотири рази бив із "градів" і важкої артилерії.

На Марганецьку громаду припали три обстріли, там пошкоджено підприємство. Масштаби руйнації громади зʼясовуються, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко в ТГ Обстріл Нікопольського району

Фото: Валентин Резніченко в ТГ Обстріл Дніпропетровської області, 8 вересня

Нагадаємо, по Нікопольському району російська армія бʼє щоденно. Минулої ночі ворог стріляв по ньому з "градів", мінометів та важкої артилерії.