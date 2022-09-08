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Сьогодні в Україні буде переважно без опадів

Температура вдень 16-21°.

Сьогодні в Україні буде переважно без опадів

У четвер, 8 вересня на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині прогнозують невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Карпатах – помірний дощ.

Вітер північний, (у південній частині - південно-західний), 3-8 м/с.

Температура вдень в Україні 16-21°, на Закарпатті та Одещині 22-27°, на високогір'ї Карпат 10-15°.

У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 16-21° тепла; у Києві вдень буде близько 20°.

Нагадаємо, цього року очікується тепла і посушлива осінь на переважній території України. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями.

Протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

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