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Під час евакуації людей в Авдіївці біля поліцейських розірвався снаряд

Правоохоронець отримав поранення.

Під час евакуації людей в Авдіївці біля поліцейських розірвався снаряд

Під час евакуації людей у місті Авдіївка Донецької області поліцейські потрапили під обстріл.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Співробітники поліції разом із журналістами центрального телеканалу документували наслідки російських ударів. 

Екіпаж мав забрати людей, які попросили допомоги в евакуації. Розпочався артилерійський обстріл, і снаряд розірвався біля поліцейських. 

Пошкоджено броньований автомобіль, один із правоохоронців отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Колеги на місці надали йому першу допомогу, зупинивши кровотечу, та доставили до лікарні. 

Після цього, попри ворожий вогонь, група все ж таки дісталася жителів і вивезла їх до безпечного місця.

З понад 30 тисяч населення в Авдіївці залишається 1500. У місті немає води, світла, газу, медичної допомоги тощо. 

“В біді люди покладаються на поліцейських, які в будь-який момент приходять на допомогу. Особовий склад поліції Авдіївки постійно живе поруч із мешканцями, додатково в режимі ротацій у місті чергують співробітники Покровського райуправління поліції. Правоохоронці закликають мешканців евакуюватися – навіть у таких умовах поліція Авдіївки все ще має можливості безпечно вивезти громадян”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні під російський обстріл в Авдіївці потрапила знімальна група проєкту "Український свідок". Журналісти були екіпіровані відповідно до міжнародних вимог — із написами PRESS на касках і бронежилетах, вони вважають, що по них били прицільно.

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