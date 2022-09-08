В акваторії Чорного моря перебуває понад 20 кораблів та катерів ворога

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад 20 кораблів та катерів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні – 2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет «Калібр».

“Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони”, – закликали в ОК.