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В акваторії Чорного моря перебуває понад 20 кораблів та катерів ворога

На бойовому чергуванні –  2 ракетоносії.

В акваторії Чорного моря перебуває понад 20 кораблів та катерів ворога
Фото: EPA/UPG

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад 20 кораблів та катерів. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні –  2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет «Калібр».

“Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте силам оборони”, – закликали в ОК.

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