Головне за день. Середа, 7 вересня

"Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини; думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Поки що не час називати населені пункти, у які повертається український прапор".

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що відтепер щорічно 7 вересня в Україні відзначатиметься День воєнної розвідки – професійне свято людей, чий внесок у наш захист і майбутню перемогу неможливо переоцінити. Раніше в нас не було такого свята саме на державному рівні, хоча зазвичай цього дня і вітали військових розвідників.

Що ще говорив Президент – в нашій новині.

Війна Росії проти українців давно не вкладається в поняття локального конфлікту середньої інтенсивності. Нині є підстави вважати, що бойові дії продовжаться і після завершення цього року.

Про це в матеріалі для Укрінформу написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник голови Комітету ВР України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже ні в якому уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського “бліцкригу”, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. В будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року", – йдеться в ньому.

Про що ще йдеться в статті – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Силам оборони України вдалося відбити атаки російських окупантів у районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки рашистів. Підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два ворожих БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 7 вересня – у нашій новині.

Російська армія приблизно о 15:40 розпочала обстріл із "градів" села Мала Токмачка Запорізької області. Під вогонь потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу.

Троє людей загинуло, станом на 17:30 обстріл продовжувався, повідомив голова Запорізької ОВА у телеграмі.

"На жаль, кількість поранених у Малій Токмаці збільшилась до семи людей, троє осіб у важкому стані", – написав він.

Не вперше Росія бʼє по українцях, які намагаються отримати гуманітарну допомогу. Під час окупації Чернігівської області ворожі сили обстріляли чергу людей, які стояли в черзі по воду. Також у Чернігові розстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом – тоді загинули 13 мирних мешканців.

Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування строків взяття жінок на облік ще на рік.

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Профільний комітет парламенту доопрацьовує законопроєкт "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу»". Міністерство оборони вже направило свої пропозиції до цього законопроєкту, які передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить тільки добровільний характер, повідомила в фейсбук заступниця міністра Ганна Маляр.

Російська Федерація через проксідержавне утворення “ДНР” повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі. З квітня до липня 2022 року його незаконно утримували в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку.

“Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться”, - повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано посольство Великобританії в Україні.

Лубінець наголосив, що вбивство Пола Урі через катування - воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

За призначення проголосували 282 нардепи. Проти – 0.

Умеров – член української делегації на переговорах з РФ. Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, був його помічником-консультантом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!