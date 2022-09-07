Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає, – Маляр

Міністр оборони підписав наказ про відтермінування строків взятя жінок на облік ще на рік.

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Профільний комітет парламенту доопрацьовує законопроєкт "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу»".

Міністерство оборони оборони вже направило свої пропозиції до цього законопроєкту, які передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить тільки добровільний характер, повідомила в фейсбук заступниця міністра Ганна Маляр.

"Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", – заявила вона.

Норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Наказ не змінює норм чинного законодавства, але дозволить парламенту доопрацювати і внести зміни до законів, аби врегулювати це питання.

"Як заявив Генеральний Штаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку", – додала Маляр.

Докладно про необхідність взяття жінок на військовий облік читайте в матеріалі LB.ua.