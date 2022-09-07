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Повідомлено про підозру колаборанту, який інтегрує банки окупованої Херсонщини в банківську систему РФ, - Офіс генпрокурора

Він підозрюється у пособництві державі-агресору.

Повідомлено про підозру колаборанту, який інтегрує банки окупованої Херсонщини в банківську систему РФ, - Офіс генпрокурора
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Повідомлено про підозру чоловіку, який  добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою, надавши згоду зайняти посаду керівника Херсонського відділення ПАТ "Промсвязьбанк".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, на своїй посаді підозрюваний організовує роботу відділення, спрямовану на інтеграцію банківської системи окупованої Херсонщини в банківську систему РФ, а також відповідає за стягнення фіскальних зборів з діючих підприємств. Окрім того, він активно агітує місцевих мешканців до співпраці з ворогом.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури чоловіку заочно повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про підозру повідомлено заступниці голови Херсонської військово-цивільної адміністрації. Вона працювала над залученням місцевого населення до роботи під прапором країни-агресора.

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