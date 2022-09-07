Головне за ніч. Середа, 7 вересня

Відбиті ворожі атаки, обстріли Харкова та Нікополя, заява гендиректора МАГАТЕ, відцентрові процеси в РФ.

Росіяни досі не відмовились від своїх цілей, поставлених при переході в активну фазу війни проти українців – знищення України як держави і ліквідації військово-політичного керівництва. Однак їм це не вдалося і навряд чи вдасться, наголосив в інтервʼю LB.ua секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Секретар РНБО додав, що нинішня війна – це не протистояння України і Росії, адже українці захищають всю Європу. Данілов вважає, що позиція, зокрема, Грузії стосовно російського вторгнення в Україну "абсолютно обережна": "вони просто чекають, поки ми виборюємо для них фактично частину їхньої свободи".

Олексій Данілов також зазначив, що в Росії набирають обертів процеси, які завершаться розвалом федерації. Є території, які на сьогодні вже готові звільнятися від колоніальної залежності.

За словами секретаря Радбезу, першим питання незалежності готовий порушувати Татарстан. “Ічкерія обов’язково буде вільною, і вона на другому місці”, – вважає Данілов.

Подробиці – у наших новинах та в самому інтерв’ю, де ще дуже багато цікавого!

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

“Це ґрунтується на висновках нашої місії на електростанції, викладених у нашому новому звіті”, – написав він у твіттері.

За словами Гроссі, нинішня ситуація на станції є неприйнятною. До припинення війни потрібно впровадити термінові проміжні заходи для запобігання ядерній аварії, викликаній військовими діями.

“Цього можна досягти негайно встановивши захисну зону”, – знову підкреслив Гроссі. МАГАТЕ готове розпочати консультації для її створення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ успішно відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на Донеччині.

Російські військові з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати росіян по 7 вересня орієнтовно склали 50 610 осіб. За добу ліквідовано 460 окупантів, знищено літак, гелікоптер, пʼять крилатих ракет.

Найбільших втрат противник зазнав, як і напередодні, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – у новині.

Російська армія після опівночі, 7 вересня, завдала ракетного удару по Харкову.

Про прильоти у Немишлянському районі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, там спалахнули кілька авто та виробнича будівля.

Уночі 7 вересня, як і щоночі, ворог обстріляв з “градів”, мінометів і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

“Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що загиблих та поранених немає. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

У Слов'янську Донецької області внаслідок ворожого обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку.

"Середа, 7 вересня. У нас знову недобрий ранок. Два влучання. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вулиця Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома", – повідомив у Facebook голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Упродовж доби росіяни били по Миколаївській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській і Луганській областях. По Сумській ворог вночі стріляв з мінометів.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Запорізькій областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – у нашій новині.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заперечує повідомлення офіційних осіб США про можливу закупівлю росіянами снарядів та ракет у Північної Кореї.

“Я не чув цього, і я думаю, що це ще один фейк, який поширюється”, – сказав він журналістам.

Місія Північної Кореї в ООН не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія, потенційно, може купувати у Північної Кореї мільйони боєприпасів, але жодних ознак того, що угода вже була укладена і що зброя використовується в Україні, немає. Утім, віри словам представників РФ немає теж.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!