Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили літак і гелікоптер

Загальні бойові втрати росіян по 7 вересня орієнтовно склали 50 610 осіб. За добу ліквідовано 460 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 2097 (+20);
- бойових броньованих машин – 4520 (+36);
- артилерійських систем – 1194 (+15);
- РСЗВ – 300 (+4);
- засобів ППО – 156 (+0);
- літаків – 237 (+1);
- гелікоптерів – 208 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);
- крилатих ракет – 214 (+5);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15);
- спеціальна техніка – 109 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.