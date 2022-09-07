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Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили літак і гелікоптер

Також захисники збили пʼять крилатих ракет. 

Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили літак і гелікоптер
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

Загальні бойові втрати росіян по 7 вересня орієнтовно склали 50 610 осіб. За добу ліквідовано 460 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків – 2097 (+20);
  • бойових броньованих машин – 4520 (+36);
  • артилерійських систем – 1194 (+15);
  • РСЗВ – 300 (+4);
  • засобів ППО – 156 (+0);
  • літаків – 237 (+1);
  • гелікоптерів – 208 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);
  • крилатих ракет – 214 (+5);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15);
  • спеціальна техніка – 109 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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