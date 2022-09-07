Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили літак і гелікоптер

Загальні бойові втрати росіян по 7 вересня орієнтовно склали 50 610 осіб. За добу ліквідовано 460 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 2097 (+20);

бойових броньованих машин – 4520 (+36);

артилерійських систем – 1194 (+15);

РСЗВ – 300 (+4);

засобів ППО – 156 (+0);

літаків – 237 (+1);

гелікоптерів – 208 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4);

крилатих ракет – 214 (+5);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15);

спеціальна техніка – 109 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.