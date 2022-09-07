Минулої доби росіяни вбили трьох митних мешканців Донеччини

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У вівторок, 6 вересня, російські війська вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 6 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще дві людини отримали поранення", – написав він.

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок дій окупантів загинуло 803 цивільних на Донеччині, 2 023 людини отримали поранення.

Нагадаємо, 5 вересня російські військові 17 разів обстріляли Донецьку область, найбільше від обстрілів постраждали Авдіївка і Бахмут.