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Росія розповсюджує фейк українські військові за добу випустили три снаряди по ЗАЕС

“Делегація МАГАТЕ усунулась від своїх обов’язків”, заявив колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області.

Росія розповсюджує фейк українські військові за добу випустили три снаряди по ЗАЕС
Фото: dnipro.tv

Росія розповсюджує фейк українські військові за добу випустили три снаряди по Запорізькій АЕС.

Про це заявили у Міноборони окупантів, повідомили у Центрі протидії дезінформацїі при РНБО.

“Один потрапив у дах 1-го спецкорпусу, другий – біля переходу між 1-м спецкорпусом та 2-м енергоблоком, третій розірвався біля баків для дистильованої води біля 2-го енергоблоку”, – переконують росіяни.

Окрім того, колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області Володимир Рогов вважає, що “делегація МАГАТЕ закрила очі на ситуацію з обстрілами ЗАЕС з боку України та усунулась від своїх обов’язків”.

Він також заявив, що “МАГАТЕ не є істиною останньої інстанції в плані прозорості”. 

Нагадаємо, у НАЕК "Енергоатом" спростували інформацію про начебто втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.

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