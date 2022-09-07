Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник ворога

Зенітно-ракетні підрозділи українського війська поцілили по штурмовику росіян Су-25.

На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник ворога

Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївській області Збройні сил України збили безпілотник росіян “Орлан-10”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком”, – йдеться у повідомленні. 

Зенітно-ракетні підрозділи українського війська збили штурмовик Су-25.

“Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат”, – додали в ОК.

Нагадаємо, волонтер, шоумен Сергій Притула оприлюднив відео з трьома безпілотниками Bayraktar, які вже прибули в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також