На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник ворога

Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївській області Збройні сил України збили безпілотник росіян “Орлан-10”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком”, – йдеться у повідомленні.

Зенітно-ракетні підрозділи українського війська збили штурмовик Су-25.

“Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерією. Обійшлось без людських втрат”, – додали в ОК.

Нагадаємо, волонтер, шоумен Сергій Притула оприлюднив відео з трьома безпілотниками Bayraktar, які вже прибули в Україну.