Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса

Це Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться”, - написала Зеленська.

Вона додала, що Роджеру Вотерсу варто просити миру в президента іншої країни.

Це 🇷🇺 напала на 🇺🇦, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.



Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться.@rogerwaters, вам варто просити миру в президента іншої країни. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 6, 2022

Зазначимо, раніше в публічному просторі з’явився лист Вотерса, у якому той просить Зеленську "вплинути на свого чоловіка", щоб він "виконав свою передвиборчу обіцянку і закінчив громадянську війну на сході та приніс мир на Донбас".

Нагадаємо, раніше Вотерс вже був помічений у розповсюдженні російських наративів. Зокрема, в інтерв'ю CNN він звинуватив президента США Байдена у тому, що той не намагається вмовити Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією. Також співак додав, що НАТО "спровокувало" Путіна на війну з Україною.