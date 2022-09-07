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Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса

Колишній лідер Pink Floyd продовжує поширювати наративи російських агресорів.

Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Олена Зеленська
Фото: president.gov.ua

Це Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська. 

“Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться”, - написала Зеленська. 

Вона додала, що Роджеру Вотерсу варто просити миру в президента іншої країни.

Зазначимо, раніше в публічному просторі з’явився лист Вотерса, у якому той просить Зеленську "вплинути на свого чоловіка", щоб він "виконав свою передвиборчу обіцянку і закінчив громадянську війну на сході та приніс мир на Донбас".

Нагадаємо, раніше Вотерс вже був помічений у розповсюдженні російських наративів. Зокрема, в інтерв'ю CNN він звинуватив президента США Байдена у тому, що той не намагається вмовити Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією. Також співак додав, що НАТО "спровокувало" Путіна на війну з Україною.

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