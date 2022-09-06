​"Путін не зможе шантажувати Британію за допомогою енергетичної кризи", - прощальна промова Джонсона

Прем'єр упевнений, що новий уряд зробить все можливе, аби провести людей через цю кризу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із прощальною промовою у резиденції глави уряду на Даунінг-стріт у Лондоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Джонсон згадав президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що той не зможе шантажувати чи залякувати британців за допомогою енергетичної кризи.

"Я знаю, що Ліз Трасс і сповнений співчуття консервативний уряд зроблять все можливе, аби провести людей через цю кризу, ця країна вистоїть і ми переможемо. І, якщо Путін думає, що він може досягнути успіху, шантажуючи чи залякуючи британський народ, то він у повній омані", - наголосив голова британського уряду.

До середини літа ціни на електроенергію у Великій Британії зросли на 50% у ціновому вираженні, а на газ – удвічі. До весни ціни на енергію в країні можуть зрости у шість разів порівняно з допандемійним рівнем, пише The Guardian.

Як повідомлялося, сьогодні Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку, після чого його посаду займе Ліз Трасс.

Президент України Володимир Зеленський напередодні подякував йому за співпрацю і допомогу і заявив, що чекає співпраці з Ліз Трасс. Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Джонсона. На дебатах вона заявила, що, якщо її призначать прем’єром, перший телефонний дзвінок буде – президенту України Володимиру Зеленському.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.