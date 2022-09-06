Росія намагається знайти і закупити високотехнологічні чіпи на тлі вичерпання власних запасів, – POLITICO

Журналісти ознайомились з одним зі списків, в якому є 25 позицій.

Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних виробів через санкції, впроваджені за її вторгнення в Україну. Зокрема, не вистачає мікрочіпів, необхідних для великої кількості обладнання й зброї.

Витративши набагато більше вогневої потужності, ніж очікувалось, росіяни все більше покладаються на запаси застарілої техніки радянських часів, йдеться у матеріалі американського видання POLITICO.

На думку журналістів, Київ усвідомлює, що результати війни можуть залежати від того, чи знайде Росія спосіб відновити доступ до високотехнологічних мікросхем, і намагається забезпечити гарантію того, що вона їх таки не отримає.

"Україна розсилає міжнародні попередження про те, що Кремль склав список покупок напівпровідників, трансформаторів, зʼєднувачів, корпусів, транзисторів, ізоляторів та інших компонентів, більшість з яких виробляються компаніями з США, Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Тайванем та Японією, зокрема й тих, які необхідні для підживлення війни", – йдеться у матеріалі.

Мета послань чітка: не дати росіянам отримати ці вироби.

POLITICO ознаймилось з одним таким російським списком, що поділений на три пріорітетні категорії. В списку є навіть ціни, які Москва розраховує заплатити. Попри те, що POLITICO не змогло незалежно перевірити походження списку, два експерти з ланцюгів військових поставок підтвердили, що він узгоджується з іншими висновками досліджень щодо військового обладнання та потреб Росії.

"На перший погляд, Росія не повинна мати змоги придбати найчутливіші технології зі списків. Маючи лише дуже базові вітчизняні технології, Кремль покладався на ключових гравців у США, ЄС та Японії щодо постачальників напівпровідників протягом останніх років, і вони повинні бути поза увагою завдяки санкціям. Труднощі виникнуть у тому, чи буде така країна-посередник, як Китай, купувати технології, а потім продавати їх Москві. У крайніх випадках росіяни, схоже, видирають тріски з побутової техніки, як-от холодильників", – зазначили журналісти.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що росіяни вже витратили майже половину свого арсеналу.

За оцінками України, в Росії лишилися до чотирьох десятків гіперзвукових ракет.

"Це ті, які мають точність завдяки мікрочіпам. Але через санкції, накладені на Росію, поставки цього високотехнологічного мікрочіпного обладнання припинилися", – сказав він.

З 25 предметів, які шукає РФ, майже всі були вироблені американськими фірмами Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom та Texas Instruments. Також у списку мікросхеми японської компанії Renesans, яка придбала американську IDT, німецька Infenion, яка придбала американську Cypress мікросхеми американської фірми Vicor і роз’єми американської фірми AirBorn. Деякі з товарів можна легко знайти в онлайн-магазинах електроніки, тоді як інші були відсутні протягом кількох місяців через глобальний дефіцит мікрочіпів.

Найдешевший товар у списку пріоритетів, трансивер гігабітного Ethernet 88E1322-AO-BAM2I000 виробництва Marvell, очевидно, можна придбати в Москві за 430,83 рубля за штуку, або близько 7 євро. Найдорожчий продукт, польовий програмований вентильний масив 10M04DCF256I7G виробництва Intel, можна придбати за сильно завищеними 66815,77 рублів або 1107 євро за штуку, згідно зі списком (до дефіциту чіпів він коштував би менше 20 євро).

Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочіпів та іншого необхідного обладнання, але зараз вони могли закінчитися.

Російська програма військових закупівель "широка, вона добре фінансується, і вони мають величезну військову та промислову базу, що виробляє речі», сказав Бірн. «Але зараз вони витратили так багато в Україні, що їм потрібен великий обсяг нових поставок. І санкції ускладнять це для них... Тож їм доведеться визначити пріоритети для критичних речей, і тому ми бачимо ці документи. Очевидно, ми думаємо, що вони намагаються забезпечити постачання".

Російські компанії, які забезпечують постачання військовим, мають різні способи закпівелі товарів, починаючи від купівлі їх на некерованих онлайн-ринках і закінчуючи використанням посередників-підставних магазинів для контрабанди.

Допомоги в цьому можуть КНДР і Іран, які накопичили багаторічний досвід для обходу санкцій. США, Європа та інші союзники встановили режими ліцензування, аби завадити компаніям експортувати потенційні військові технології.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Росія купує в КНДР мільйони артилерійських снарядів і ракет. І Ірану росіяни закупили безпілотники.