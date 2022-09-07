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У В'єтнамі через пожежу в караоке-барі загинуло щонайменше 12 людей, – Reuters

Пожежа спалахнула поблизу міста Хошимін.

У В'єтнамі через пожежу в караоке-барі загинуло щонайменше 12 людей, – Reuters
Пожежа у В'єтнамі. Ілюстративне фото
Фото: EPA

Щонайменше 12 людей загинули і ще 40 отримали поранення в результаті пожежі в караоке-барі на півдні В'єтнаму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційне агентство новин В'єтнаму.

Зазначається, що пожежа спалахнула у вівторок ввечері в барі в провінції Бінь Дуонг, у центрі промислового виробництва поблизу міста Хошимін.

Внаслідок пожежі поранення отримали 40 людей, 11 перебувають у важкому стані.

“Коли спалахнула пожежа, я був в стані сильної паніки і втік, шукаючи безпечне місце. Не можу пригадати, як це сталося”, – розповів свідок, який назвав себе Квін.

 

Прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь у середу наказав Міністерству громадської безпеки та владі провінції розслідувати причину пожежі.

Чінь також наказав містам і провінціям країни посилити стандарти безпеки на пожежонебезпечних об’єктах, зокрема в караоке-барах.

Караоке популярне у В'єтнамі, але слабкі стандарти безпеки в закладах викликають занепокоєння. Минулого місяця під час пожежі в іншому караоке-барі в Ханої загинули троє пожежників.

Нагадаємо, у Києві через пожежі в області знову погіршилась якість повітря. 

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