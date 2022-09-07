Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
ГоловнаСвіт

Литва звинувачує Білорусь у пошкодженні інфраструктури державного кордону

Захисну огорожу закінчили встановлювати минулого місяця.

Литва звинувачує Білорусь у пошкодженні інфраструктури державного кордону
Фото: BNS

Вчора, 6 вересня, в МЗС викликали представника посольства Білорусі в Литві. Йому вручили ноту з висловленням протесту проти неодноразових випадків навмисного пошкодження захисної огорожі на державному кордоні Литви з Білоруссю. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви

Як зазначили в МЗС Литви, офіційні особи Білорусі також сприяють пошкодженню бар'єру та проникненню до нього нелегальних мігрантів.  

Литовські дипломати підкреслили, що такі дії білоруських офіційних осіб розцінюються як провокація та є грубим порушенням литовсько-білоруського договору про правовий режим литовсько-білоруського державного кордону. 

Литва суворо вимагає від Білорусі якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому. 

Нагадаємо, в кінці серпня було завершено будівництво фізичного бар'єра на кордоні Литви з Білоруссю. На ділянках протяжністю близько 502 кілометрів встановлено огорожу та ріжучий дріт. Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також