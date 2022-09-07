Литва звинувачує Білорусь у пошкодженні інфраструктури державного кордону

Вчора, 6 вересня, в МЗС викликали представника посольства Білорусі в Литві. Йому вручили ноту з висловленням протесту проти неодноразових випадків навмисного пошкодження захисної огорожі на державному кордоні Литви з Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

Як зазначили в МЗС Литви, офіційні особи Білорусі також сприяють пошкодженню бар'єру та проникненню до нього нелегальних мігрантів.

Литовські дипломати підкреслили, що такі дії білоруських офіційних осіб розцінюються як провокація та є грубим порушенням литовсько-білоруського договору про правовий режим литовсько-білоруського державного кордону.

Литва суворо вимагає від Білорусі якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Нагадаємо, в кінці серпня було завершено будівництво фізичного бар'єра на кордоні Литви з Білоруссю. На ділянках протяжністю близько 502 кілометрів встановлено огорожу та ріжучий дріт. Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер.