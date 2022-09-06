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​У Білорусі ухвалили вироки у справі про "підготовку замаху на Лукашенка"

Трьох обвинувачених засудили до 11 та 10 років ув'язнення.

​У Білорусі ухвалили вироки у справі про "підготовку замаху на Лукашенка"

Мінський обласний суд оголосив вирок у так званій "справі про держпереворот" та "підготовку замаху" на Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Адвоката Юрія Зенковича засуджено до 11 років нібито "за підготовку замаху" та "змову з метою захоплення влади", літературознавця та політолога Олександра Федуту та керівника партії "Білоруський народний фронт" Григорія Костусєва – до 10 років кожного.

Ольгу Голубович і Дениса Кравчука засудили до двох з половиною років в'язниці за "участь у діях, що порушують громадський порядок".

Федута – політолог та політичний діяч, доктор гуманітарних наук з літературознавства. Після виборів президента у 2010 році, на яких він працював у штабі кандидата Володимира Некляєва, був заарештований та засуджений до двох років позбавлення волі умовно. 

Зенковіч – адвокат, громадянин Білорусі та США, перебував у партії БНФ. У середині 2000-х років поїхав до США.  У квітні 2021 року Зенковича та Федуту було заарештовано ФСБ у Москві та передано КДБ Білорусі.

Нагадаємо, 17 квітня 2021 року Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей.

У травні один із 10 обвинувачених у справі, голова Могильовської обласної організації партії БНФ Віталій Макаренко, звернувся до Державної міграційної служби України з проханням про надання статусу біженця або додатковий захист.

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