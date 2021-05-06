Один із фігурантів справи про "замах на Лукашенка" попросив статус біженця в Україні

Макаренко наголосив, що справа проти нього - "явно політична та сфальсифікована".

Один із 10 обвинувачених у справі про "замах на Олександра Лукашенка" голова Могильовської обласної організації партії БНФ Віталій Макаренко звернувся до Державної міграційної служби України з проханням про надання статусу біженця або додатковий захист української держави.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Макаренко та його адвокат планують звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб, з одного боку, повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі та клопотати про невидачу, а з іншого - для отримання інформації про екстрадицію.

Макаренко наголосив, що справа проти нього - "явно політична та сфальсифікована". Він запевнив, що не вживав жодних дій, які можна кваліфікувати як змову чи замах.

"Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І через те, що більший період часу я провів в Україні, моя сім’я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен", - зазначив він.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати його президентські повноваження.