​Україна відмовилась визнати інавгурацію та президентські повноваження Лукашенка

Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.

Міністерство закордонних справ України після додаткових нарад і консультацій сформувало позицію щодо оцінки інавгурації і політичного статусу Олександра Лукашенка.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави" - повідомив міністр.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Нагадаємо, Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

10 вересня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що Україна приєдналася до заяви ЄС стосовно президентських виборів у Білорусі.

14 вересня Верховна Рада підтримала оцінку ЄС про недемократичний характер президентських виборів у Білорусі та впровадження санкцій Євросоюзу проти винних у фальсифікації результатів президентських виборів.

Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликає провести безстрокову акцію непокори.

Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом".