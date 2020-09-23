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Глава німецького МЗС пішов на карантин

Коронавірус виявили у його охоронця.

Глава німецького МЗС пішов на карантин
Фото: EPA/UPG

Глава німецького МЗС Гайко Маас змушений піти на самоізоляцію після того, як було підтверджено COVID-19 у співробітника служби безпеки відомства.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європейські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря міністерства Марію Адебар пишуть, що Маас пройшов тестування на коронавірус. Тест показав негативний результат.

"Міністерство закордонних справ взаємодіє з органами охорони здоров'я, щоб зрозуміти, чи міг ще хто-небудь заразитися, і чи потрібні додаткові заходи", - сказала Адебар.

Раніше повідомляли, що Саміт ЄС перенесли через коронавірус в охоронця президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

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